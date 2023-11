Formula 1 | McLaren, Norris vuole tornare subito a correre dopo il botto di Las Vegas

Lando Norris ha voglia di tornare subito in pista dopo il botto di Las Vegas. Il pilota della McLaren, causa un avvallamento ha perso il controllo della sua vettura nei primi giri di gara, e per via dei forti impatti con le barriere è stato anche trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente i controlli sono durati solo poche ore, e l’inglese è prontissimo per l’ultima corsa della stagione ad Abu Dhabi. L’inglese ha voluto ringraziare tutti i fan per i messaggi d’affetto ricevuti negli ultimi giorni, ma anche i meccanici, i quali hanno ricostruito la macchina per permettergli di correre nel prossimo weekend.

“Il Gran Premio di Las Vegas non è finito come avrei voluto – ha detto Norris. Io sto bene, sono contento di tornare a correre subito! Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente per assicurarmi di avere una macchina da guidare nel prossimo fine settimana, e ringrazio anche tutti i fan che mi hanno scritto dei messaggi negli ultimi giorni. E’ stata una stagione sulle montagne russe: abbiamo iniziato malissimo, ma il duro lavoro di tante persone ha fatto sì che la nostra competitività sia venuta fuori. Dobbiamo finire al meglio la stagione con più punti per la squadra”.