F1 | Mercedes, Wolff stoccata a Masi: ad Abu Dhabi ci sarà un vero direttore di gara

Ancora una volta Abu Dhabi deciderà il destino della Mercedes nel Mondiale, anche se rispetto al 2021 non si tratta di una battaglia valida per il campionato del mondo. Ma è una ferita che continua a sanguinare nei ricordi di Toto Wolff. Infatti il manager austriaco, discutendo del prossimo appuntamento allo Yas Marina Circuit, ha rifilato l’ennesima stoccata all’ex direttore di gara Michael Masi per le note vicende che caratterizzarono l’epilogo di quella stagione. Dalla lotta Hamilton-Verstappen a quella attuale tra Mercedes e Ferrari per quel che riguarda la platonica palma di vice campione del mondo alle spalle della Red Bull.

La gara di Las Vegas è stata indigesta per la Mercedes che ha perso ben sedici punti nel confronto con la Ferrari, arrivata seconda con Charles Leclerc e sesta in rimonta con Carlos Sainz. La scuderia del Cavallino, approfittando delle difficoltà della W14 sulla velocità pista costruita attorno alla celebre Strip, si è portata a soli quattro punti in classifica dai rivali e ad Abu Dhabi potrebbe esserci il definitivo sorpasso in classifica. Al di là della classifica finale per entrambe le squadre si chiuderà un anno difficile dove hanno fatto fatica ad essere competitiva sul lungo periodo, con la Ferrari che ad oggi resta l’unica monoposto ad avere interrotto il filotto consecutivo di vittoria Red Bull grazie al successo di Sainz a Singapore.

“Arriveremo lì più o meno a parità di punti e avremo un vero direttore di gara, quindi dovrebbe andare bene – ha dichiarato Wolff, citato da RacingNews365 – Correremo, dipende tutto dall’ultimo fine settimana”.

Il team principal della Mercedes, completando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “La Ferrari è molto veloce, ha fatto un buon lavoro, penso che avremmo potuto essere alla pari a Las Vegas ma il risultato mostra qualcosa di diverso. Ad essere sincero sarebbe positivo arrivare secondi, ma il secondo o il terzo posto non mi fanno particolarmente esultare”.