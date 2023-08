Formula 1 | Frattura al polso per Ricciardo, salta il GP d’Olanda

Brutta tegola per Daniel Ricciardo. Il pilota australiano dell’AlphaTauri, tornato da poco in Formula 1 salterà il Gran Premio d’Olanda per la frattura del polso sinistro rimediata nelle prime battute della seconda sessione di prove libere di oggi. L’australiano è andato a sbattere in curva 3 seguendo di fatto Oscar Piastri, ma il tempo di reazione dell’ex Red Bull non è stato evidentemente velocissimo, e tenendo le mani sul volante, una volta che è andato a impattare contro le barriere ha rimediato questo infortunio, comune se non riesci ad avere i riflessi pronti in quei frangenti. Tanta sfortuna per Ricciardo, vista la vicinanza delle barriere e il suo ritorno in Formula 1 dopo alcuni mesi di stop. Il suo posto sarà preso dal neozelandese Liam Lawson, pilota di riserva di Red Bull e AlphaTauri e quasi casualmente a Zandvoort non essendo impegnato in Giappone con la Super Formula.

Liam Lawson (21) prenderà il posto di Ricciardo in AlphaTauri