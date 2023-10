F1 | Magnussen cauto sulle novità della Haas per il GP degli Stati Uniti

F1 Haas Magnussen – Nonostante le buone sensazioni di Guenther Steiner, Kevin Magnussen non ha voluto lanciarsi in facili proclami sulle novità tecniche in programma dalla Haas per il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il danese, attualmente in difficoltà con l’attuale VF-23, crede che il nuovo concept aiuterà la squadra a imboccare una strada corretta per il futuro, ma che allo stesso tempo non garantirà un guadagno immediato di performance nel confronto con i diretti concorrenti nel mondiale Costruttori.

“Sulla carta non ci aspettiamo un enorme aumento della deportanza”, ha affermato il danese della Haas. “Più che altro parliamo di un concetto diverso di vettura che funziona in modo differente. Speriamo di trovare non solo più stabilità, ma anche una piattaforma più solida, anche in condizioni di utilizzo differenti della vettura”.

“Adesso la VF-23 sembra buona, ma in pista non riusciamo ad essere granché competitivi. Ci aspettiamo dei progressi ma allo stesso tempo dobbiamo essere cauti su cosa accadrà. Se la nuova monoposto sarà più facile da guidare, probabilmente riusciamo a correggere alcuni difetti che affliggono questa attuale, però allo stesso tempo dobbiamo essere cauti. Sarebbe stupido dire che ci aspettiamo un enorme balzo in avanti”, ha concluso.