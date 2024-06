Formula 1 | McLaren, Brown rilancia: “Miami solo l’inizio, vogliamo continuare a vincere”

Formula 1 McLaren Brown – Grazie alla crescita mostrata dalla McLaren nelle ultime settimane, Zak Brown non intende arretrare nel confronto con Mercedes, Red Bull e Ferrari, almeno nel prosieguo di questa annata. Il CEO della scuderia inglese, intercettato dalla stampa d’oltremanica, ha lodato il lavoro che la squadra sta portando avanti nelle ultime settimane sulla MCL38, precisando come ogni singolo membro del sodalizio stia dando il massimo per offrire a Lando Norris e Oscar Piastri un pacchetto in grado di replicare la splendida vittoria ottenuta nel Gran Premio di Miami. Qualcosa di possibile, considerando il step in avanti compiuto con gli ultimi aggiornamenti, che la squadra intende realizzazione già a partire dal prossimo round in programma a Barcellona.

Brown e le aspettative della McLaren

“Abbiamo senza ombra di dubbio la miglior coppia sulla griglia di partenza. Oscar e Lando garantiscono una combinazione di esperienza, gioventù e longevità. Qualità che in questo sport, come negli altri, è di vitale importanza. Stiamo spingendo forte per assicurarci che la vittoria di Miami sia solo la prima di questa annata. Non vogliamo che sia l’ultima e lavoriamo quotidianamente per giocarcela alla pari dei rivali. Non vogliamo escludere nessuno e tutti sono in lotta per il vertice della classifica. Ferrari, ad oggi, sta compiendo i nostri stessi passi in avanti e come squadra non dobbiamo farci trovare impreparati. Mercedes, per ciò che hanno vinto in passato, non si può escludere da questa sfida, anche se stanno attraversando un periodo di incertezza legato anche alla line-up. In generale, Aaver dato un colpo al dominio della Red Bull, è stato fantastico per questo sport e per la McLaren”.