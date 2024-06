F1 | Mercedes, Allison respinge le voci di una squadra a favore di Russell

F1 Mercedes Allison – Presente al podcast ufficiale della Formula 1, Beyond the Grid, James Allison ha rispedito al mittente le voci di una Mercedes sempre più a favore di George Russell, precisando come ad oggi, la squadra, lavori sulle W15 con la stessa medesima attenzione e intensità. Inoltre, il Direttore Tecnico della compagine anglo-austriaca ha escluso uno svantaggio sistematico applicato di week-end in week-end sulla vettura numero #44, ribadendo come Hamilton e Russell abbiano a disposizione due monoposto assolutamente identiche, sia nella configurazione aerodinamica che in quella propulsiva. Le voci, ricordiamo, sono state alimentate dalle stesso sette volte iridato, il quale non ha mai nascosto un pizzico di perplessità sul repentino cambio di comportamento del pacchetto dalle prove libere del venerdì alle qualifiche del sabato.

Mercedes, Allison e il confronto Hamilton-Russell

“Si cerca sempre di vedere qualcosa che in realtà non c’è. Come se in qualche modo Lewis avesse uno svantaggio che la squadra applica sistematicamente nel giorno delle qualifiche. Non è vero e non è giusto anche affermarlo. Le vetture affidate ai nostri piloti sono identiche e anche l’utilizzo del motore non cambia. Se ci sono delle differenze in termini di assetto è solo per la segnalazione del team di ingegneri che seguono George e Lewis. Ma è una loro scelta. In un’occasione, nella fattispecie a Monaco, avevano un’ala anteriore diversa sulla vettura perché ne avevamo solo una a disposizione. Volevamo montarla il prima possibile in vetture e dovevamo scegliere solo una monoposto. Abbiamo parlato con Lewis e lui stesso ci ha suggerito di darla a George. Non c’è nient’altro”.