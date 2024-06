F1 | Todt a favore della promozione di Schumacher in Alpine: “Mick più forte di mezza griglia”

F1 Todt Schumacher – In attesa di capire che tipo di decisioni prenderà la Alpine per il 2025, Jean Todt ha espresso parole di elogio nei confronti di Mick Schumacher, precisando come il tedesco, ad oggi, sia superiore a metà dei piloti che occupano un ruolo da ufficiale all’interno dello schieramento di partenza. Secondo l’ex Presidente della FIA, Mick non ha mai avuto una reale possibilità di dimostrare il proprio talento in Formula 1, aspetto che l’ha portato a creare un’immagine non veritiera del suo reale potenziale. Qualcosa che, unito al peso del cognome Schumacher, lo sta penalizzando nel prosieguo della sua carriera.

Todt e la promozione di Schumacher in Alpine

“Non so se Mick sia uno dei migliori piloti in circolazione, ma di sicuro è superiore rispetto a mezzo schieramento di partenza della Formula 1. Probabilmente è troppo gentile, ogni tanto in questo mondo serve tirare fuori i gomiti per farsi spazio. Molti pensano che il cognome Schumacher sia un vantaggio, ma nei fatti non è così. Le aspettative nei suoi confronti sono sempre state irragionevoli e la macchina, nel caso specifico della Haas, non è mai stata realmente competitiva. Non è mai stato in grado di mostrare il suo potenziale. La pressione alla quale è stato sottoposto è stata ingiusta. E so, perché sono stato anche io team principal, che le prestazioni di un pilota ne risentono se non si sente a suo agio”.