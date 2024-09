Formula 1 | McLaren, adesso si può sognare anche il titolo Piloti: l’analisi dopo il GP di Singapore [VIDEO]

Formula 1 McLaren GP Singapore – La vittoria ottenuta a Singapore, di forza e nonostante qualche piccola sbavatura, ha dato alla McLaren la consapevolezza di avere i mezzi per competere in modo concreto anche per il titolo Piloti.

Intervenuto a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Matteo Bobbi ha offerto una panoramica generale sulla sfida tra Lando Norris e Max Verstappen, sottolineando come l’inglese, ad oggi, abbia tutte le carte in regola per recuperare i 52 punti che lo separano dalla vetta del campionato.

Un obiettivo complesso, ovviamente, anche perché mancano solo sei gare, ma che può essere inseguito non solo con delle prestazioni perfette, ma anche grazie alla grande competitività mostrata dalla MCL38 su ogni tipo di tracciato, dai più lenti e tortuosi a quelli veloci e con curve ad ampio raggio.

Il prossimo appuntamento sarà tra un mese al Circuit of the Americas, in Texas, per il Gran Premio degli Stati Uniti, prima di un poker di gare americane che comprenderà anche San Paolo, Città del Messico e Las Vegas.