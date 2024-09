F1 | Rosberg avverte Norris: “A Singapore è stato dominante, ma ha commesso troppi errori”

F1 Rosberg Norris – Tirata d’orecchie da parte di Nico Rosberg nei confronti di Lando Norris dopo l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato dalla stampa tedesca di Sky Deutschland, il campione del mondo 2016 ha lodato la prestazione del pilota inglese a Marina Bay, sottolineando però come quest’ultimo sia incappato in diversi errori di concentrazione, soprattutto nel momento in cui poteva contare su un vantaggio di circa 25 secondi sul primo degli inseguitori, Max Verstappen. Un rischio incomprensibile, che il britannico dovrà eliminare nelle prossime gare se vorrà davvero competere con l’olandese per la conquista del campionato del mondo. Attualmente, ricordiamo, Norris occupa la seconda posizione in classifica, con 52 punti di ritardo dal pilota della Red Bull.

Rosberg avverte Norris dopo Singapore

“Norris ha mostrato una prestazione eccezionale, sembrava essere su un altro livello rispetto a tutti gli altri e ha dimostrato una velocità straordinaria per tutto il fine settimana. Ha gestito la gara in modo impeccabile per mantenere vive le sue speranze di titolo. Tuttavia, nonostante l’enorme vantaggio accumulato, ha commesso tre errori, sfiorando il muro in due occasioni. In entrambe le situazioni è stato molto vicino a compromettere la sua gara. Di solito, un danno all’ala anteriore significa la fine della corsa, quindi ha avuto una fortuna notevole. Nel secondo episodio, si può fare un confronto con Russell, che lo scorso anno, a causa di un contatto simile, fu costretto al ritiro. Sarebbero bastati pochi centimetri in più per bucare una gomma e chiudere la gara lì.

Tre errori con 30 secondi di vantaggio sono decisamente rari da vedere e se Norris vuole davvero diventare campione del mondo dovrà eliminare questi sbagli. Per vincere il titolo è necessario che tutto sia perfetto. Con la velocità che ha dimostrato e con un vantaggio così consistente, non dovrebbe essere complicato: basta mantenere la calma e portare a casa la vittoria. È sorprendente, ma non del tutto inaspettato, considerando che situazioni simili sono già capitate a lui. È incredibilmente veloce, ma spesso tende a commettere piccoli errori. Anche se, al momento, questo potrebbe non rappresentare un ostacolo decisivo nella sua corsa al titolo mondiale”.

