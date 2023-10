Formula 1 | Max Verstappen a caccia della vittoria numero 15 della stagione

Dopo le difficoltà di Singapore, la Red Bull ha ricominciato a macinare vittorie e pole position. Max Verstappen, con gli ultimi due successi conquistati a Suzuka e in Qatar, è arrivato a quota 14 in questa stagione, e ad Austin punta alla numero 15. Anche negli Stati Uniti avremo un weekend con il format della Sprint Race, che a dire il vero a Losail ha messo in luce anche qualche altro team, come la McLaren, in grado di avere la meglio nella mini gara del sabato con Oscar Piastri. Verstappen ha vinto tutto quest’anno, vedremo se vorrà rimettere le cose a posto anche nella Sprint.

“Come squadra abbiamo tanti bei ricordi di Austin – ha detto Max. L’atmosfera in pista non ha eguali, e ci sarà anche un’altra Sprint Race, quindi potrebbe essere un weekend piuttosto frenetico, essendoci solo una sessione di prove libere a disposizione per cercare di trovare il bilanciamento ottimale sulla vettura. Le temperature dovrebbero essere alte, quindi mi aspetto un’altra gara dura”.