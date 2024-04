Formula 1 | McLaren, Norris: “La pista di Shanghai non sembra adatta alla nostra macchina”

Il Gran Premio del Giappone ha riportato un po’ sulla terra la McLaren. La MCL38, macchina comunque ben costruita e saldamente al terzo posto nel mondiale costruttori fino a questo momento, avrebbe dovuto sfidare la Ferrari per il podio alle spalle della Red Bull, ma non è andata di fatto così, con la SF-24 in grado di fare meglio sia con una che con due soste, e sotto questo punto di vista il team di Woking ha peccato, specialmente nella strategia con Norris. Adesso è il momento di andare in Cina, pista che potrebbe creare qualche grattacapo in più alla macchina color papaya, ma il format della Sprint Race darà più possibilità di muovere la classifica generale.

“E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso a Shanghai – ha detto Norris. La nostra ultima gara è stata leggermente impegnativa, ma siamo comunque riusciti a portare qualche punto importante a casa. Ci siamo presi del tempo per rivedere ciò che abbiamo imparato, e poi abbiamo resettato il tutto per questo weekend. Sarà interessante capire cosa riusciremo a fare nel primo appuntamento con la Sprint Race: le diverse sessioni lo rendono più intrigante per tutti. Il circuito potrebbe non adattarsi a noi, ma siamo pronti a fare del nostro meglio ancora una volta”.

“Sono contento di correre per la prima volta il Gran Premio della Cina – ha dichiarato Piastri. Il circuito di Shanghai è completamente nuovo per me: è il primo weekend Sprint della stagione, sarà molto importante sfruttare la prima sessione di prove libere per familiarizzare con la pista: l’ho conosciuta attraverso il simulatore, ma ovviamente tutto è diverso quando sei davvero sul tracciato. Speriamo di raccogliere qualche punto in più per la squadra e trascorrere un fine settimana positivo”.