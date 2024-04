Formula 1 | Ferrari in Cina per mettere pressione alla Red Bull

La Ferrari è indiscutibilmente la seconda forza del campionato fino a questo momento. La squadra capitanata da Frederic Vasseur vola in Cina con la consapevolezza di dover limare alcuni dettagli per poter competere davvero con la Red Bull in un weekend nel quale ci sarà una sola sessione di prove libere per via del format della Sprint Race, e per questo motivo dunque il lavoro nell’unica ora di test del venerdì sarà quantomai importante. Leclerc ha bisogno di migliorare nel giro di qualifica, o meglio, nella preparazione della gomma, elemento che non gli ha permesso di competere per la vittoria a Melbourne e per il podio a Suzuka. Obiettivo? Mettere davvero sotto pressione Verstappen e il suo team.

“Ritroviamo il tracciato di Shanghai dopo tanti anni e indubbiamente quello che abbiamo davanti è un weekend molto impegnativo – ha detto Vasseur. Dovremo fare i conti con diversi fattori concomitanti: le vetture dell’attuale generazione saranno all’esordio su questo circuito, ma avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima di giocarci le posizioni sulla griglia di partenza della Sprint Race”.

“Un altro forte punto interrogativo sarà legato alle condizioni dell’asfalto, che potrebbe essere più sconnesso di come ce lo ricordiamo. Come sempre con questo format di weekend sarà fondamentale aver lavorato bene a casa e per quanto ci riguarda dovremo anche migliorare sulla gestione del giro di preparazione in qualifica, dove recentemente non siamo stati perfetti. L’obiettivo, sia con Carlos che con Charles è quello di massimizzare il potenziale della vettura e portare a casa un risultato solido cercando di mettere sotto pressione i nostri avversari”.