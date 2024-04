F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen: “Shanghai può essere favorevole alla VF-24”

Nonostante non sia andata a punti a Suzuka, la Haas ha confermato anche in Giappone il suo buon inizio di stagione. Adesso è il momento del Gran Premio della Cina, quinta prova del mondiale 2024 di Formula 1. Il team statunitense al momento si trova al settimo posto nella classifica costruttori, avendo raccolto 4 punti, mentre Sauber, Williams e Alpine sono ancora ferme al palo, un qualcosa di sorprendente considerando il recente passato. Hulkenberg e Magnussen si sono espressi in merito al prossimo appuntamento iridato sul tracciato di Shanghai, il quale presenta alcuni punti che possono esaltare le caratteristiche della VF-24.

“Sono contento di tornare a Shanghai – ha detto Hulkenberg. Non corriamo qui da tanto tempo, sarà interessante vedere i cambiamenti della pista, ma ho un buon presentimento. Il layout è particolare, non è proprio ad alta velocità quindi la VF-24 non dovrebbe comportarsi male, ci sono un paio di curve a bassa percorrenza, quindi la nostra macchina può ben adattarsi. Lo scorso anno abbiamo avuto sei eventi con le Sprint, alcuni belli, altri davvero brutti, ma personalmente non mi dispiace. Sono pronto a qualche cambiamento e quest’anno il format delle sessioni sarà diverso, sono curioso di vedere come funzionerà”.

“Sono andato a punti a Shanghai in alcune occasioni – ha raccontato Magnussen. Quest’anno sarà interessante perché questa pista manca dal calendario di Formula 1 da un po’ di tempo, e poi abbiamo anche la prima Sprint Race della stagione, quindi sarà una bella sfida per tutti. Ci sono alcune curve a bassa velocità che speriamo siano buone per noi, la pista offre alcuni bei punti di sorpasso. Con la macchina mi trovo abbastanza bene, quindi spero di poter fare una buona gara”.