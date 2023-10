F1 | Red Bull, Horner: non c’è intenzione di allontanare Marko

Dopo le dichiarazioni di Helmut Marko sono arrivate quelle distensive da parte di Chris Horner. In Red Bull, in base alle parole rilasciate da entrambi, non ci sarebbe alcun tipo di tensione e di lotta per il potere come invece aveva recentemente riportato l’emittente brasiliana Globo. Horner, intervistato dal Daily Mail, ha infatti sottolineato l’ottimo rapporto che c’è con il manager austriaco grazie al quale ha ottenuto il ruolo di team principal della scuderia di Milton Keynes.

Lo stesso Horner ha poi sottolineato come da parte sua non ci sia alcuna intenzione di allontanare Marko, ma sarà solamente il diretto interessato a decretare la parola fine alla propria carriera.

“Senza Helmut non sarei nella posizione in cui sono oggi – ha dichiarato Horner – Come per i giovani piloti anche a me ha dato un’opportunità. Abbiamo sempre avuto un rapporto molto forte e aperto. Naturalmente ci sono cose su cui di tanto in tanto non siamo d’accordo, ma penso che sia normale”.

Horner, continuando con il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Parliamo molto regolarmente di tutti gli aspetti. Per Helmut è un po’ diverso rispetto a com’era dopo la scomparsa del suo amico e collega Dietrich (Mateschitz, fondatore del marchio Red Bull morto nell’ottobre 2022. ndr), ma ha ancora un ruolo molto prezioso all’interno della squadra e non c’è assolutamente intenzione o desiderio da parte mia, o di chiunque all’interno del team, di effettuare un cambiamento”.

Il team principal della Red Bull ha poi concluso: “Finché vorrà continuare, è ancora un ottantenne molto vivace, non vedo alcun cambiamento nel modo in cui lavoriamo. I ruoli si evolvono e il business si è evoluto moltissimo da quando siamo entrati in questa categoria. A livello operativo lo gestisco quotidianamente. Per qualsiasi decisione importante, ovviamente, ci consultiamo, che si tratti di piloti o chiamate strategiche. È una partnership che funziona da molti, molti anni. Ognuno ha il proprio ruolo”.