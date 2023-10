Ferrari, Vasseur elogia i due piloti

Il problema della Ferrari non sono i piloti. Convinzione ormai di dominio comune, ma repetita iuvant e stavolta è proprio Frederic Vasseur, team principal della Rossa, ospite al Festival dello Sport di Treno, a ricordarlo.

Il Cavallino, a caccia del secondo posto in classifica Costruttori in questo travagliato 2023, è soddisfatta del lavoro di Charles Leclerc e Carlos Sainz, e non è affatto da escludere che durante la pausa invernale lavorerà per rinnovare loro il contratto, in scadenza per entrambi nel 2024. Da sottolineare in particolar modo gli apprezzamenti del team principal verso Sainz, capace di fare un deciso salto di qualità. in questa stagione.

“Abbiamo due piloti eccellenti, molto bravi e competitivi – le parole di Vasseur – . Conoscono il limite della monoposto, stanno facendo un lavoro fantastico. Sainz ad esempio è cresciuto molto, è un ragazzo tenace, quest’anno ha lavorato tanto per migliorarsi e da Monza in poi ha cambiato approccio. Nello sport non basta il talento, bisogna migliorare sempre, e Sainz ha questo tipo di mentalità”.

5/5 - (2 votes)