Formula 1 | Mercedes, Wolff: “In Giappone grandi progressi con la W15”

La stagione della Mercedes è stata sin qui molto negativa. La W15, nata sotto i migliori auspici, sta facendo acqua da tutte le parti, ed è di fatto la quinta forza in pista, pur essendo sopra di un punto sull’Aston Martin, la quale però può contare al momento soltanto su Fernando Alonso, il quale finisce spesso e volentieri davanti alle due Frecce d’Argento, con Stroll ben più lontano. Russell e Hamilton stanno vivendo questo inizio mondiale in modo diverso: il giovane inglese sembra essere più ottimista, come sempre, mentre il sette volte iridato cerca di spronare la squadra facendo capire come si debba lavorare tanto e diversamente, ma così come accade ormai da più di due anni, sembra non sia ascoltato dal team.

Adesso si va a Shanghai, pista assente dal calendario dal 2019, e con il format della Sprint Race azzeccare l’assetto nell’unica ora di prove libere sarà fondamentale, ed è un qualcosa sul quale la Mercedes quest’anno ha avuto tanti problemi.

“Il ritorno in Cina è un momento importante per la Formula 1 – ha detto Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento. Essendo il mercato automobilistico più ampio del mondo e la seconda economia più grande, la Cina è fondamentale per l’impronta globale del nostro sport. La crescita degli ultimi anni è stata positiva e la Cina è un mercato chiave in cui continuare questo progresso. Non vediamo l’ora di correre a Shanghai per la prima volta dopo cinque anni e di riportare la Formula 1 ai tifosi cinesi. Con il tutto esaurito previsto, sono sicuro che sarà un evento fantastico. Sarà un weekend interessante in pista: con le nuove auto, i nuovi pneumatici e le modifiche alla superficie della pista dall’ultima volta che abbiamo corso in Cina, ci saranno molte incognite”.

“Abbiamo anche il primo fine settimana dell’anno con il format della Sprint Race, e questo comporta le sue sfide. Le modifiche, compreso un secondo parco chiuso, miglioreranno il ritmo del fine settimana, e la sola ora di libere mette ancora più pressione nel prendere decisioni corrette con informazioni tutt’altro che dettagliate. I risultati non lo hanno dimostrato, ma abbiamo fatto notevoli progressi con la nostra vettura in Giappone”.