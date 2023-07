Formula 1 | Leclerc sotto investigazione dopo le qualifiche Sprint

Il sabato di Charles Leclerc non è iniziato certamente nel migliore dei modi. Il pilota della Ferrari non ha trovato un buon feeling con la sua vettura sin dalla SQ1 in Austria, ed è riuscito per il rotto della cuffia a passare i primi due tagli e giocarsi quindi la pole position della Sprint Race. Alla fine il monegasco ha conquistato una sesta posizione, e quindi partirà dalla terza fila oggi, ma il tutto sarà confermato solo dopo l’investigazione a suo carico da parte dei commissari, i quali vogliono capire la manovra del ferrarista nei confronti di Piastri durante le qualifiche di oggi. Charles stava rientrando ai box, ma l’ingresso sta proprio in traiettoria, e in quel momento transitava l’australiano della McLaren nel corso del suo giro veloce, ma è stato costretto a rallentare proprio perché si trovava la SF-23 di Leclerc più lenta davanti. I due saranno sentiti a breve, e c’è il rischio che il #16 possa essere penalizzato con tre posizioni sulla griglia di oggi, mentre quella di domani non verrà minimamente toccata.



