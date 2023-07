F1 | Verstappen si conferma anche nella Shoot-Out: “E’ andato tutto bene”

F1 GP Austria Shoot-Out Verstappen – Moderata soddisfazione per Max Verstappen al termine della sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la pole position di ieri, arrivata al termine di una bella battaglia con Charles Leclerc, l’olandese si è confermato anche nella qualifica più “breve” del week-end, garantendosi la prima posizione nella Sprint di questo pomeriggio. Un riscontro importante che ha confermato la bontà del pacchetto RB19 al Red Bull Ring.

“Credo che alla fine sia andata bene”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “La pista è andata via via ad asciugare e questo ci ha permesso di migliorare. L’importante, in tutte e tre le sessioni, era scendere in pista nel momento giusto, anche perchè nella Shoot-Out non abbiamo a disposizione molti giri. I ogni segmento della qualifica bisognava fare bene e alla fine ci siamo riusciti. Col team abbiamo trovato una buona finestra di utilizzo della vettura e sono molto contento della seconda pole position in due giri. Non so perchè le performance di oggi siano state così diverse rispetto a ieri, però vediamo. La pista ancora non si è asciugata del tutto, ma alla fine la vettura è molto veloce ed è questa l’unica cosa importante. Oggi vedremo su uno stint cosa riusciremo a fare”.