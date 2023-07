Formula 1 | Leclerc soddisfatto a metà dopo la Shoot-Out: “Passo non grandioso rispetto a ieri”

Formula 1 GP Austria Shoot-Out Leclerc – Soddisfazione a metà per Charles Leclerc al termine della sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Rispetto alla qualifica di ieri, chiusa al secondo posto, il monegasco ha sofferto di poco feeling con la SF-23, aspetto che non gli ha permesso di andare oltre la sesta posizione. Un piazzamento deludente che il portacolori della Rossa proverò a riscattare nella mini-gara di questo pomeriggio (diretta dalle 16.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV).

“Probabilmente non ho fatto un gran lavoro nella gestione della Q3”, ha affermato il monegasco della Ferrari. “Ho fatto push-cool-push quando forse la strategia migliore era un’altra. Le gomme nel primo tentativo erano estremamente calde, mentre nel secondo il grip non è stato ideale. E’ un peccato, però è andata così. Il passo non è stato grandioso considerando le condizioni che abbiamo affrontato. La vettura rispetto a ieri è risultata più complicata, il che non è stato fantastico, ma vedremo cosa riusciremo a fare nella Sprint di questo pomeriggio”.