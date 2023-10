Formula 1 | Leclerc fiducioso dopo le ultime tre gare della Ferrari

I miglioramenti della Ferrari sono sotto gli occhi di tutti. La Scuderia di Maranello è rientrata prepotentemente in corsa per il secondo posto nel mondiale costruttori. Certo, non si assegnano trofei, e la Red Bull è imprendibile sin dalla prima gara, ma quantomeno la SF-23 è progredita e non poco, e poter dare del filo da torcere alla Mercedes, lontana soltanto venti punti, è già un primo passo importante considerando anche la prossima stagione, quando si cambierà totalmente progetto, ma con delle basi importanti costruite quest’anno dalle quali ripartire.

“Nelle ultime tre gare siamo stati abbastanza competitivi su piste completamente diverse – ha dichiarato Leclerc in mixed zone. Chiaramente la Red Bull è più molto più forte, quindi non possiamo utilizzarla come metro di giudizio, ma riuscendo a lavorare come nelle ultime settimane, saremo in grado di stare davanti almeno ai nostri avversari, o almeno questo è quello che spero”.