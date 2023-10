F1 | Sainz impressionato da Verstappen già dal primo anno in Toro Rosso

Con ogni probabilità Max Verstappen già in Qatar diventerà per la terza volta campione del mondo di Formula 1. Un dominio incontrastato quello dell’olandese e della Red Bull in questa stagione, nella quale nessuna squadra è stata in grado di dare fastidio al team di Milton Keynes e al suo pilota di punta. Soltanto briciole per gli avversari degli austriaci, raccolte per di più dalla Ferrari, unica altra squadra in grado di vincere un Gran Premio quest’anno, in quella Singapore ricca di difficoltà per Verstappen e compagnia bella. Alla guida di quella SF-23 c’era Carlos Sainz, il quale spende parole al miele per il suo ex compagno di squadra, ormai prossimo al tris iridato.

“Per quanto mi riguarda, Max sta per diventare un uomo molto importante nella storia della Formula 1 – ha detto Sainz a Sky. Ho avuto il privilegio e l’opportunità di aver guidato con lui in Toro Rosso e si vedeva già quanto fosse speciale, l’ho vissuto in prima persona. Sarebbe bello se vincesse questi mondiali con un po’ più di pressione, perché li conquista con troppa facilità e non siamo stati capaci negli ultimi due anni di metterlo in difficoltà”.