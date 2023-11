Formula 1 | Leclerc eletto il “Driver of the Day” del GP di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas – Charles Leclerc è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il monegasco della Ferrari, secondo sotto la bandiera a scacchi, ha estratto il massimo del potenziale dalla propria SF-23, garantendosi non solo un piazzamento che alza il morale in vista del gran finale di Abu Dhabi, ma anche punti importanti alla Rossa nella lotta con Mercedes per il secondo posto nel mondiale Costruttori.

Tra l’altro, il portacolori della Scuderia si è aggiudicato il secondo posto proprio sul finale, grazie ad uno splendido sorpasso ai danni di Checo Perez. In classifica, Leclerc si avvicina al quarto posto attualmente occupato a pari punti da Fernando Alonso e Carlos Sainz (200 contro i 195 del monegasco). Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.