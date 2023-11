Mercedes | Russell si prende la colpa per il contatto con Verstappen

Ha gettato via punti importanti George Russell, quarto a Las Vegas ma alla fine ottavo per i cinque secondi di penalità inflittigli per via di un contatto con Verstappen, nel quale il pilota della Mercedes è stato giustamente sanzionato, avendo fatto la curva senza tenere conto dell’olandese, questo perché, a detta sua, non l’ha visto. A ringraziare è sicuramente la Ferrari, la quale adesso si trova a soli quattro punti dal team di Brackley quando manca una sola gara alla fine della stagione, quella di Abu Dhabi.

“Non ho visto Verstappen – ammette Russell. Era nel punto cieco e ci siamo toccati, è stata colpa mia. Sapevamo che fosse molto più veloce, non avevo problemi a cedere la posizione, perché la lotta non era con Max e la gestione gomme era più importante. E’ stato un vero peccato perché ero in corsa per il podio, e questo ha cambiato anche la dinamica della gara con l’ingresso della Safety Car. Abbiamo buttato via altri punti importanti, sono molto deluso da questo, è la storia della nostra stagione. Ci sono aspetti positivi che possiamo prendere in vista Abu Dhabi: oggi eravamo in lotta per il secondo posto, ma dovremo dare prova di forza nell’ultima gara per conquistare il secondo posto nel campionato costruttori”.