Formula 1 | L’Aston Martin ritrova il podio grazie al solito Fernando Alonso

Dopo il weekend deludente di Barcellona, l’Aston Martin è tornata fornire una prestazione eccellente. A Montreal infatti, la AMR23 ha consentito a Fernando Alonso di salire nuovamente sul podio, per la sesta volta in questa stagione, con un ottimo secondo posto alle spalle dell’imprendibile Verstappen e davanti a un agguerritissimo Lewis Hamilton e con una Mercedes ritrovata. Molto bene in gara anche Stroll, nono dopo una partenza addirittura dall’ottava fila, segno evidente di come la vettura sia molto competitiva specialmente nei long run.

“Complimenti a Fernando, Lance e tutta la squadra per questo grande risultato – ha dichiarato Mike Krack, team principal dell’Aston Martin dopo la gara di Montreal. Siamo stati in grado di fornire un buon ritmo, fare ottimi pit stop e compiere sorpassi importanti. Non c’è stato un solo momento utile per rilassarsi, visto che Fernando rimasto vicino a Max per tutta la gara e tenuto a bada Lewis per arrivare secondo alla bandiera a scacchi, ma abbiamo dovuto giocare sul sicuro per gestire un problema al sistema di alimentazione. Lance ha fatto una bella rimonta e conquistato punti preziosi pur essendo pesantemente svantaggiato dalla Safety Car: è uscita un giro dopo il suo primo pit stop, e questo gli è costato diverse posizioni, annullando gran parte del lavoro svolto nei primi giri di gara. Ha tenuto la testa bassa e recuperato per prendere il nono posto finale. Lasciamo Montreal con 20 punti importanti in più nella classifica costruttori”.