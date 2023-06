Formula 1 | Mercedes, Wolff entusiasta dopo il Canada: “Più vicini del previsto a Verstappen”

La rinascita della Mercedes è ormai sotto gli occhi di tutti. La squadra di Brackley, grazie all’aggiornamento importante portato a Monaco ha dato una svolta alla sua stagione dopo più di un anno di fallimenti con la vecchia concezione della monoposto. In Canada, Lewis Hamilton ha conquistato senza troppi patemi una terza posizione e quindi il secondo podio consecutivo, lottando anche con Alonso per quasi tutta la gara. Peccato per l’incidente occorso a Russell, il quale è stato poi costretto al ritiro per un problema serio all’impianto frenante. La Red Bull è ancora lontana, ma la strada sembra essere quella giusta.

“E’ stata una gara incoraggiante per la squadra – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo il Gran Premio del Canada. Sapevamo che Montreal sarebbe stata difficile per noi, quindi conquistare un podio è un ottimo risultato. Inoltre, non eravamo troppo lontani da Max, ma molto più vicini di quanto ci saremmo aspettati a inizio stagione. Il margine è ancora ampio, quindi abbiamo bisogno di tanto lavoro, ma la traiettoria è positiva e il pacchetto di aggiornamenti funziona bene, ormai è chiaro. George è stato sfortunato: è passato duramente sul cordolo e ha cercato di mantenere il controlli fino alla toccata con il muro. Stava spingendo forte e questa macchina a volte è ancora un po’ difficile da guidare. Alla fine si è ritirato per un problema ai freni”.