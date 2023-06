F1 | Wolff carica la Mercedes: “A Silverstone un nuovo pacchetto, vogliamo agganciare la Red Bull”

F1 Mercedes Wolff – Le buone performance di Barcellona e Montreal stanno spingendo la Mercedes a perfezionare ulteriormente il pacchetto W14. Secondo quanto rivelato da Toto Wolff alla stampa inglese, lo staff diretto da James Allison avrebbe in servo alcune novità sulla vettura già per gli appuntamenti di Silverstone e Spa, i quali dovrebbero aiutare Lewis Hamilton e George Russell a compiere un’ulteriore passo verso la leadership della Red Bull.

“Stiamo lavorando a una serie di aggiornamenti che arriveranno tra gli appuntamenti di Silverstone e Spa”, ha affermato l’austriaco della Mercedes. “La comprensione della vettura si è velocizzata parecchio da quando abbiamo cambiato alcune filosofie costruttive del nostro pacchetto. Già nei prossimi round potrebbero esserci degli importanti passi in avanti e proprio in tal senso stiamo capendo meglio le simulazioni”.

“Tutto ciò è stato un problema nell’ultimo anno e mezzo, ma in galleria stiamo vedendo alcuni buoni guadagni di performance”, ha proseguito. “Abbiamo capito di cosa ha bisogno la macchina per andare veloce e come devono essere gli assetti. I passi in avanti sono sempre più grandi e stiamo facendo dei buoni progressi”.