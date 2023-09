Formula 1 | L’AlphaTauri conferma Ricciardo e Tsunoda per il 2024

Con una nota inoltrata nel cuore della notte italiana, l’AlphaTauri ha comunicato il rinnovo di contratto per una stagione con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, i quali quindi prenderanno parte al mondiale 2024 di Formula 1 con la Scuderia di Faenza. Nulla da fare per Liam Lawson, nonostante le belle impressioni delle ultime settimane alla guida della monoposto del pilota australiano, infortunatosi al polso in Olanda. Il neozelandese, attualmente in lizza per il titolo nella Super Formula giapponese e pilota titolare in queste gare, manterrà il suo ruolo di riserva per entrambi i team Red Bull. Si concentrerà sul lavoro di test, sulle sessioni di simulatore e sull’attività di sviluppo, presenziando a tutte le gare.

L’idolo di casa Yuki Tsunoda, come si legge nella nota del team, si è unito alla Scuderia AlphaTauri nel 2021, mostrando una crescita notevole, migliorandosi costantemente gara dopo gara, anno dopo anno. Il suo talento e la sua continua evoluzione, uniti alla sua perfetta integrazione nel team, sono considerati elementi cruciali per il suo ulteriore progresso come pilota.

“Con grande entusiasmo annuncio che proseguirò il mio percorso con la Scuderia AlphaTauri nella stagione 2024 di Formula 1 – afferma il giapponese. Sono impaziente di intensificare la mia collaborazione con il team e con Daniel. Naturalmente, farò del mio meglio per tutta la stagione in corso e anche in futuro, mirando a evolvermi come pilota. Ringrazio profondamente Red Bull e Honda per aver sempre creduto in me e per il loro costante sostegno. Sono davvero felice e riconoscente di poter continuare questo sodalizio.”

Daniel Ricciardo si è unito all’allora Scuderia Toro Rosso nel 2012, per poi guadagnarsi un sedile nel 2014 alla Red Bull Racing, dove ha ottenuto numerosi podi e vinto 8 Gran Premi. La sua personalità distintiva e la vasta esperienza in pista rappresenteranno preziose risorse per il 2024: “Non vedo l’ora di guidare nuovamente al fianco di Yuki l’anno prossimo e di proseguire questa avventura con la Scuderia AlphaTauri. Vista l’evoluzione che stiamo vivendo e gli ambiziosi progetti per il futuro, è un periodo entusiasmante per noi. Stiamo costruendo qualcosa di grande ed è una sensazione fantastica. Abbiamo una lunga strada davanti, ma la direzione presa è promettente. Avanti con il 2024!”.