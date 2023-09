F1 | GP Giappone, prove libere 3: Verstappen prenota la pole a Suzuka, strappo della McLaren

F1 GP Giappone risultati prove libere 3 – Max Verstappen ancora davanti nella terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo i migliori riscontri ottenuti nelle prove di ieri, l’olandese si è confermato al comando anche questa mattina, fermando il cronometro sull’1’30″267, circa due decimi più rapido del duo della McLaren composto nell’ordine da Lando Norris e Oscar Piastri. I piloti della scuderia di Woking, rispetto a ieri, sono riusciti a compiere un bel salto in avanti in termini di performance, abbassando i propri riscontri di circa quattro decimi.

Una condizione importante che ha permesso a quest’ultimi di effettuare un primo strappo nel confronto non solo con le Ferrari, rispettivamente quinta e sesta con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz, ma anche con le Mercedes (Lewis Hamilton 7°, George Russell 11° ma costretto a saltare l’ultimo run per un problema ad una ruota).

Insomma un’equilibrio che sembra delinearsi a favore della McLaren e che la Ferrari dovrà provare ad arginare lavorando principalmente sul ritmo nel T1, vero tasto dolente di questa mattina della SF-23. Tra le due MCL60 e le Ferrari si è classificato Sergio Perez, lontano ben sette decimi dal tempo ottenuto da Verstappen, mentre a chiudere la top dieci si sono classificati Valtteri Bottas, Fernando Alonso – ancora a caccia del miglior feeling con la AMR23 – e Guany Zhou, a conferma delle buone sensazioni segnalate dall’Alfa Romeo dopo le sessioni di ieri.

Il periodo negativo dell’Aston Martin è confermato anche da Lance Stroll, penultimo e davanti solo all’Alpine di Pierre Gasly, protagonista di un incidente ieri pomeriggio e quindi costretto a svolgere un programma di lavoro leggermente differenze e focalizzato sul ritmo gara. Appuntamento alle 8.00 in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV per la sessione di qualifica a Suzuka, la quale stabilirà l’ordine di partenza per la corsa di domani.

That's your lot for practice!

Max leads the way in FP3, ahead of the two McLarens #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uf9aywLrA9

— Formula 1 (@F1) September 23, 2023