DIRETTA F1 | GP Giappone 2023: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Giappone Prove Libere 3 – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo il dominio messo in mostra ieri da Max Verstappen, bravo a issarsi al comando delle prime due sessioni davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla McLaren di Lando Norris, squadre e piloti sono pronti per tornare in pista a Suzuka. L’obiettivo? Ovviamente perfezionare gli ultimi set-up e preparasi al meglio per la qualifica che andrà in scena più tardi alle otto.

Attenzione alla sfida per le prime posizioni, ad eccezion fatta per l’olandese che sembra il favorito numero uno per la pole position, e per i piazzamenti all’interno della top dieci. La qualifica, visto il degrado emerso nelle libere, giocherà un ruolo importante per la gara e per le scelte strategiche delle squadre.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA TERZA SESSIONE DI LIBERE DALLE 4.20