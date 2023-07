F1 | GP Ungheria, Russell parte diciottesimo e arriva davanti alle Ferrari

E’ soddisfatto quantomeno della giornata di oggi il buon George Russell. Il pilota della Mercedes, partito dalla diciottesima posizione per via di una qualifica tutt’altro che idilliaca, è riuscito a rimontare fino al sesto posto, dimostrando di avere un ottimo passo gara, non una novità per quanto riguarda la W14. L’inglese è riuscito a fare meglio anche delle Ferrari, ottimizzando il tutto nel finale e superando con relativa facilità Sainz e Leclerc nell’ordine, a conferma di una condotta di gara impeccabile, e che gli avrebbe permesso di giocarsi il podio se fosse partito da una piazzola più consona.

“Il sesto posto va oltre ogni rosea aspettativa – ammette Russell. E’ stata una bella rimonta: pensavo che potessi recuperare fino all’undicesima posizione in una gara normale e in settima se avessi massimizzato tutto, quindi sono contento di come è andata. La macchina era veloce e l’Hungaroring è uno dei miei circuiti preferiti. Come squadra solitamente andiamo bene qui, quindi avevo belle sensazioni. E’ un weekend deludente per quanto accaduto ieri, penso che saremmo potuti essere in zona podio con entrambe le macchine davanti, cambiava tutta la dinamica. Tuttavia abbiamo aumentato il divario rispetto al terzo posto costruttori, quindi va bene così. Ci sono tanti aspetti positivi da prendere e siamo già pronti per Spa”.