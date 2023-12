Formula 1 | Jean Todt e l’erede di Schumacher: “Faccio il tifo per Leclerc”

Charles Leclerc ha regalato tante emozioni alla Ferrari da quando è approdato a Maranello nel 2019. Il pilota monegasco però, a parte quella prima metà del 2022, non ha mai avuto a disposizione una vettura in grado di vincere il mondiale, troppo poco per un talento così cristallino e che dà il 110% con un mezzo spesso non all’altezza, e lo ha dimostrato pienamente anche in questa nefasta stagione. Jean Todt, ex team principal del Cavallino e presidente della FIA, oggi non ricopre alcun ruolo in Formula 1, ma raggiunto dal collega de La Stampa indica in Charles quel pilota in grado di riportare la Ferrari al successo dopo tanti anni, ma vede anche delle affinità tra Schumacher e Max Verstappen.

“Faccio il tifo per Leclerc – ammette il francese. Mio figlio lo segue sin da quando correva nei kart. E’ un grandissimo pilota e merita di avere quell’occasione per vincere il titolo mondiale. Poi, tra Schumi e Max ci sono delle affinità, perché la Red Bull ha costruito un team vincente con un pilota straordinario, intelligente e professionale, è un talento fantastico”.