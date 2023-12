F1 | Leclerc-Ferrari, in arrivo un rinnovo a vita da numero uno

F1 Ferrari Leclerc – Comincia a delinearsi lo scenario immaginato da Frederic Vasseur per la propria Ferrari del futuro. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione pubblicata ieri, la Rossa sarebbe pronta a blindare il monegasco fino alla stagione 2029, garantendogli un ricco contratto da 50 milioni complessivi spalmati nel corso delle stagioni. Un passo in avanti rispetto all’attuale accordo da 25 milioni, con scadenza alla fine del prossimo campionato, che di fatto porrebbe Leclerc al centro di un progetto che per stessa ammissione del Team Principal, oltre che del Presidente John Elkann, deve portare la Rossa a battagliare ad armi pari con la Red Bull.

Leclerc ad un passo dalla firma, Sainz chiede un accordo biennale

Situazione estremamente differente invece per l’altro pilota in line-up, ovvero Carlos Sainz. Secondo quanto riportato dalla testata italiana, lo spagnolo avrebbe già intavolato delle trattative con il management chiedendo non solo un adeguamento del compenso verso l’altro, ma anche un accordo biennale fino alla stagione 2026. Una scelta differente rispetto a Leclerc che mira, probabilmente, a tenersi delle opzioni aperte per la nuova era che scatterà tra un paio di stagioni (diverse voci, ovviamente non confermate, parlano di un interesse da parte di Audi).

Ad ogni modo, come affermato da Vasseur nelle scorse settimane, è lecito aspettarsi delle novità già entro Natale, visto che l’intenzione della Scuderia è quella di chiudere l’argomento rinnovi per focalizzarsi esclusivamente sullo sviluppo della monoposto che scenderà in pista a partire dai test pre-season di Bahrain. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà questa importante situazione di mercato per il futuro.