Formula 1 | Horner lascia la porta aperta a Liam Lawson per il 2024

La Scuderia AlphaTauri, ancor prima Toro Rosso è sempre stata una sorta di “Cantera” per i giovani piloti della Red Bull. Negli ultimi anni però il programma junior della squadra austriaca ha fatto acqua un po’ da tutte le parti, tant’è che a inizio anno è stato chiamato Nyck de Vries, ex Mercedes, per correre come titolare, poi cannato dopo nemmeno cinque mesi per far posto al sempre presente Ricciardo, rientrato alla casa madre dopo alcuni anni tra Renault e McLaren. L’infortunio dell’australiano ha aperto una porta gigantesca per Liam Lawson, il quale si sta mettendo comunque in bella mostra, e a Monza ha persino sfiorato il podio alla sua seconda gara in Formula 1. Christian Horner, team principal della Red Bull, fa eco alle dichiarazioni di Helmut Marko rilasciate negli ultimi giorni, e non esclude che il giovane neozelandese possa essere confermato come titolare nella prossima stagione.

“Per Liam è una grande opportunità – ha detto Horner. Voglio dire, quando un pilota ha la possibilità di salire su una vettura di Formula 1 in un Gran Premio, deve cercare di sfruttare al massimo l’occasione. Questo è un momento d’oro per la sua carriera, perché deve dimostrare tutte le sue capacità. Ovviamente seguiamo i suoi progressi molto da vicino, e devo dire che la sfortuna di Daniel è stata la fortuna di Liam, quindi spetta a lui sfruttarla al meglio”.