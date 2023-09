F1 | Verstappen respinge le accuse di una Red Bull “cucita” solo sul suo stile di guida

F1 Red Bull Verstappen – Nonostante la netta discrepanza di performance tra lui e il compagno di squadra Sergio Perez, Max Verstappen ha respinto a stampa e tifosi le accuse di una Red Bull molto “Verstappen-centrica”, precisando come la squadra sviluppi la monoposto cercando di ottenere il massimo della performance, a prescindere dallo stile di guida dei piloti a propria disposizione. Una condizione che lo ha portato spesso, nel corso della sua carriera, ad adattare la propria guida alle caratteristiche della monoposto a sua disposizione.

Verstappen, ricordiamo, ha conquistato a Monza la 10° vittoria consecutiva di questa stagione (la 12° considerando anche quelle ottenute in questa prima parte di stagione) e viaggia spedito verso il terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli ottenuti nel 2021 e nel 2022. Uno score di assoluto livello che ben presto potrebbe porlo alla pari di altri grandi piloti che hanno corso nella storia della Formula 1.

“La vettura non è cucita addosso al mio stile di guida, non è così”, ha affermato l’olandese. “Io guido la vettura nel modo più veloce che posso. L’unica cosa che dico ai tecnici è di progettare la monoposto più rapida che possono. Al resto penso io, anche perchè di stagione in stagione l’auto si guida in modo diversa. Io non ho uno stile di guida ben predefinito, mi adatto a ciò che serve per essere competitivi”.