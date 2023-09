Formula 1 | Ricciardo spiega la sua ammirazione nei confronti di Verstappen

Daniel Ricciardo sembrava aver trovato una nuova linfa dopo essere stato chiamato in AlphaTauri per sostituire de Vries, di fatto bocciato dopo nemmeno metà stagione dalla famiglia Red Bull. Purtroppo però l’australiano è stato vittima di un incidente a Zandvoort nel corso delle prove libere fratturandosi il polso sinistro, e il suo recupero per la prossima doppia trasferta asiatica a Singapore e Giappone è francamente molto improbabile. Speriamo di rivederlo presto a Doha, in Qatar a inizio ottobre, e nel frattempo si è concesso una chiacchierata a Talking Bull, un podcast interno della Red Bull, nel quale ha parlato apertamente della sua ammirazione nei confronti di Verstappen.

“Sono stato compagno di squadra di Max per parecchio tempo – ha detto Ricciardo. Ci siamo sempre divertiti molto a quei tempi, ci facevamo tante risate insieme. Ma negli ultimi anni le cose sono anche migliorate, ci troviamo molto bene. Lo ammiro per come approccia alle gare, ma anche il dopo successo ottenuto è rimasto lo stesso, non è cambiato di una virgola. La sua personalità, la mentalità, qualunque cosa sono immutate, come se non fosse realmente influenzato dal successo che ha avuto. E’ più facile a dirsi che a farsi, e riuscirci a questi livelli lo trovo ammirevole”.

5/5 - (1 vote)