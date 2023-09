Formula 1 | AlphaTauri, Marko non esclude Lawson dalla corsa per un sedile nel 2024

Formula 1 AlphaTauri Marko Lawson – Parole d’elogio per Liam Lawson rilasciate da Helmut Marko al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. In una chiacchierata concessa alle colonne di Racingnews365, il consulente austriaco della Red Bull ha evidenziato le ottime performance messe in mostra dal pilota neozelandese in Olanda e in Brianza, precisando come il peso della responsabilità non abbia minimamente scalfito la concentrazione del giovane pilota di Hastings dal proprio obiettivo. Un pò come sta avvenendo da una stagione a questa parte in Superformula, campionato dove occupa la seconda posizione.

Un approccio positivo che non ha sorpreso i vertici della Red Bull e che ben presto, se confermato, potrebbe inserirlo nella rosa dei possibili piloti della Scuderia AlphaTauri per la stagione 2024. Quest’ultima, infatti, non ha ancora ufficializzato la line-up ufficiale per il prossimo futuro, aspetto che chiaramente tiene tutto in ballo tra Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e lo stesso portacolori neozelandese, attualmente in pista in sostituzione dell’australiano infortunato al polso in Olanda (rientrerà probabilmente ad Austin).

“Liam è con noi da molto tempo”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “E’ uno duro ma molto intelligente, soprattutto nei testa a testa, un pò come Bruce McLaren. La velocità c’è e questo è un buon segno. Tuttavia, ora corre nella Superformula giapponese ed è secondo in campionato. Lì le vetture sono più veloci rispetto alle Formula 2, ma purtroppo la serie non viene vista allo stesso modo. Può vincere il titolo lì e deve focalizzarsi su questo, lavorare per raggiungere l’obiettivo che si è prestabilito. Un posto in AlphaTauri? Chissà, potrebbe accadere presto”.