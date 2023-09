Formula 1 | GP Singapore, il nuovo layout potrebbe aiutare la gestione di freni e pneumatici

Formula 1 nuovo layout GP Singapore – Secondo Tom McCollough, Direttore delle Prestazioni dell’Aston Martin, il nuovo layout del circuito di Marina Bay potrebbe offrire a squadre e piloti una miglior gestione non solo dell’impianto frenante – messo a dura prova a Singapore per le temperature e le tante staccate ravvicinate – ma anche del degrado, in particolare T3. Una situazione interessante, da seguire con attenzione già dalle libere di venerdì, che rischia di migliorare e non poco le performance dei piloti nel tratto conclusivo della pista.

“Penso che il nuovo layout aiuterà la gestione dei freni e degli pneumatici”, ha affermato McCollough. “Il degrado gomma dovrebbe essere più semplice da tenere a bada. Storicamente qui, alla fine del giro, non c’è mai stato tempo di far rifiatare le gomme, dato che le chicane richiedevano massimo impegno anche nel terzo settore. Col vecchio layout, in particolare, le mescole posteriori finivano quasi sempre in sofferenza nella parte conclusiva del circuito. L’abolizione di due chicane aiuterà il raffreddamento e probabilmente arriveranno alle ultime due curve in una condizione migliore. Diverso invece il discorso per il set-up aerodinamico, visto che questa modifica non cambierà l’approccio di ogni team. Come ogni anno bisognerà scendere in pista con il massimo della deportanza”.