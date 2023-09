F1 | GP Singapore, Ocon felice del nuovo layout di Marina Bay

F1 GP Singapore Ocon nuovo layout – In attesa di scendere in pista venerdì per le prime libere, Esteban Ocon ha promosso a pieni voti il nuovo layout del circuito di Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore di Formula 1. Secondo il francese, l’abolizione delle due chicane 16-17 e 18-19 nel T3 renderà il circuito non solo più veloce ed entusiasmante, ma anche più semplice per i sorpassi, aspetto che quasi certamente garantirà maggiore azione ai tifosi nella gara che andrà in scena domenica pomeriggio dalle 14.00 (diretta su Sky Sport F1 HD).

“Il nuovo layout è una notizia molto positiva”, ha affermato il pilota della Alpine. “Se cambiano una pista che non ti piace tanto da guidare non puoi che essere felice. Speriamo che la nuova configurazione aiuti i sorpassi, che prima di fatto erano praticamente impossibili. Riusciamo ad avvicinarci alle vetture davanti a noi, ne sono quasi certo, e questo cambierà parecchie cose per la gara di domenica”.