Formula 1 | GP Olanda, tutte le novità Aston Martin a Zandvoort [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda novità Aston Martin – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le tante novità tecniche presentate dall’Aston Martin a Zandvoort, precisando come il pacchetto – almeno sulla carta – dovrebbe aiutare Fernando Alonso e Lance Stroll ad allineare le proprie performance rispetto a quelle di Mercedes, Ferrari e McLaren.

In particolare, le novità riguardano la forma della pinna collegata al cofano motore e una nuova configurazione del fondo, soprattutto nella zona del marciapiede. Piccole modifiche che dovrebbero perfezionare il pacchetto AMR23. Appuntamento alle 17.00 su Sky Sport F1 HD per la diretta della seconda sessione di libere in Olanda. Alonso, ricordiamo, ha chiuso la FP1 con il secondo tempo, mentre Stroll non ha fatto meglio del 20° crono.