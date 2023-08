Formula 1 | Hamilton e il futuro: la Ferrari è davvero una possibilità?

Finalmente si torna in pista. A Zandvoort è già andata in scena la prima sessione di prove libere, con il solito Verstappen a comandare davanti ad Alonso e Hamilton. Sul campione del mondo inglese sono puntati i riflettori per il rinnovo ancora non arrivato con la Mercedes. Non è certamente una novità: nel 2020 infatti, il sette volte iridato allungò il suo contratto con la squadra anglo/tedesca dopo capodanno, salvo poi rinnovarlo qualche mese dopo, precisamente nel weekend di Zeltweg, di altri due anni. Di questo si è parlato anche nella giornata di ieri dedicata ai media, e alla domanda specifica di un eventuale approdo in Ferrari, Lewis ha risposto di conseguenza.

“In questo momento penso di restare dove sono – ha ammesso Hamilton a Sky. Ci vuole del tempo per definire il tutto, poi durante la pausa nessuno ci pensa davvero, ma spero di chiudere tutto al più presto. Cosa manca per l’annuncio? Non posso dirlo, c’è sempre qualcosa che va prima definita, quindi stiamo cercando di mettere tutto a posto”.

