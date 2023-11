General Motors in Formula 1 solo in collaborazione con Andretti

Formula 1 Andretti General Motors – Nonostante gli ammiccamenti della Williams, arrivati tramite James Vowles durante l’ultimo Gran Premio del Brasile, General Motorsport non intende entrare in Formula 1 senza la collaborazione della struttura capitanata da Michael Andretti.

In un’intervista concessa ad AP (Associated Press.ndr), Mark Reuss ha evidenziato la forza dell’accordo tra le due parti, precisando come il debutto di Cadillac nel Circus – be visto anche dagli altri motoristi e dai team clienti – sarà strettamente legato all’ok definitivo di Liberty Media all’11° team in griglia e quindi all’entrata in scena della compagine statunitense prevista per la stagione 2025.

“GM si impegna in Formula 1 solo in collaborazione con Andretti”, ha affermato il Presidente di GM. “La collaborazione tra Andretti e Cadillac riunisce due entità uniche costruite per le corse, entrambe con un lungo pedigree di successi negli sport motoristici a livello globale”.