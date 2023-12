Formula 1 | Gli evidenti miglioramenti dell’Aston Martin nel 2023

Ponendo un confronto delle ultime due stagioni, l’Aston Martin ha certamente fatto un lavoro straordinario tra il 2022 e il 2023. Con l’AMR22, il team inglese si è trovato praticamente in alto mare, conquistando soltanto 55 punti nel mondiale, con una media di 2.50 su 22 gare disputate. Dopo 365 giorni, il bilancio è assolutamente positivo: 280 punti, 12.73 a gara e ben otto podi, tutti con il campione del mondo, Fernando Alonso. Non si può certamente essere delusi di quanto fatto, anche considerando la flessione estiva dovuta agli aggiornamenti non propriamente funzionali alla causa, ma è sicuro come si siano poste delle basi importanti per tornare competitivi anche nella prossima stagione.

“Ogni volta che iniziava un weekend, leggevamo le analisi e i resoconti di quel periodo dell’anno precedente – ha dichiarato Tom McCullogh, capo delle performance dell’Aston Martin. Abbiamo visto continuamente quanto siamo migliorati, mettendo a confronto le stesse gare tra una stagione e l’altra”.

“Guardandoci indietro, abbiamo ottenuto otto podi e difficilmente trovi un aspetto negativo nel 2023 – dice il team principal Mike Krack. Al giorno d’oggi tutti hanno vetture sicure e affidabili, sono tutti fortissimi nelle operazioni in pista, quindi l’elemento che differisce il lavoro di una o dell’altra squadra è nelle prestazioni, bisogna concentrarsi sulle aree che determinano la tua performance. Qui nessuno si ferma, bisogna continuare a sviluppare questi dipartimenti e renderli migliori, più forti e più efficienti”.