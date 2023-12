F1 | Sainz Sr entusiasta di avere un GP a Madrid

Carlos Sainz Senior, guarda con entusiasmo all’arrivo di un Gran Premio di Formula 1 nella sua Madrid. Recentemente vi avevamo parlato del fatto che ormai era questione di giorni per l’annuncio ma a quanto pare ci sono ancora delle problematiche a livello burocratico. Molto probabilmente, con l’arrivo della tappa a Madrid verrà cancellato il Gran Premio di Barcellona ma lo spagnolo ha dichiarato che non sarà un dramma.

“Avere un Gran Premio in Spagna è essenziale -ha dichiarato Carlos Sainz ad AS- non so se, alla fine, ce ne saranno uno o due. Ma se venisse confermato che un Gran Premio arriverà a Madrid, allora sarei molto felice, come potete immaginare. Il luogo che è stato scelto a Madrid per questo, logisticamente parlando, sarebbe imbattibile al mondo. E sapendo com’è questa città, sarebbe fantastico. Vedere Carlos correre lì sarebbe qualcosa di unico e fantastico. Correre nella tua città è qualcosa che ti rende molto fortunato. Penso che Carlos si godrà molto quel Gran Premio”.

Alcuni risentono del fatto che se Madrid venisse aggiunta al calendario, è molto improbabile che la Formula 1 continui a correre anche a Barcellona.

“La Catalogna ha una gara da molti anni e si è divertita. Non c’è una regola scritta che dice che un Gran Premio deve essere sempre nello stesso posto. Dobbiamo ricordare che è stato anche a Jerez”, ha concluso Sainz.