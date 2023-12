F1 | AlphaTauri, ultimatum a Tsunoda

Il 2024 per Yuki Tsunoda potrebbe essere l’anno decisivo per il suo futuro in Formula 1. Il giapponese ha fatto il suo debutto in l’Alpha Tauri, nel 2021 e si è fatto notare più per il suo carattere che per le prestazioni in pista anche se in questo 2023 gli va dato il merito di essere stato il pilota AlphaTauri che ha raccolto più punti (tralasciando ovviamente Daniel Ricciardo che si è infortunato ed è arrivato nel team di Faenza a metà stagione, ndr).

“Ci sono stati molti errori nei primi due anni”, ha dichiarato l’ex pilota di F1 Christian Klien a Servus TV quando gli è stato chiesto dei progressi di Tsunoda.

“Era anche una testa calda. Ha dovuto abbassare la cresta ma abbiamo visto lo stesso anche con Max Verstappen. Si può dire che il cambiamento sta avvenendo, dato che Yuki ha avuto una grande stagione. Ora si può anche sentire alla radio che è diventato più calmo o forse la FIA non ci mostra tutto! (scherza, ndr). In ogni caso, è maturato ed è diventato un buon pilota che può ottenere buoni risultati”.

Ma basterà per assicurarsi il sedile anche per le prossime stagioni? A fare chiarezza è il nuovo CEO del team di Faenza, Peter Bayer.

“Per noi, l’obiettivo è che Yuki deve mantenere le promesse. Quando a centro gruppo in Formula 1 sono in gioco pochi millesimi, diventa dura quando il pilota perde i nervi. Ma mentalmente, Tsunoda è migliorato in modo significativo. Me lo dice anche il suo ingegnere di pista Mattia Spini”.