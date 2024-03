Formula 1 | Ferrari, Vasseur loda Sainz: “Prima fila strabiliante!”

La Ferrari partirà dalla prima fila nel Gran Premio d’Australia, terza prova del mondiale 2024 di Formula 1. Il tutto grazie alla stupenda prestazione di Carlos Sainz, che ancora convalescente dopo l’operazione di appendicite subita d’urgenza a Jeddah due settimane fa, è riuscito a piazzare la sua SF-24 al fianco del solito Max Verstappen. Ha deluso invece Charles Leclerc, quinto e con qualche errore di troppo per tutto l’arco delle qualifiche. Il passo gara dimostrato dalla vettura in questi due giorni, comunque, non sembra essere male, e il risultato minimo ottenibile, ossia il podio, risulta essere ampiamente alla portata. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ha commentato così dopo le qualifiche di oggi.

“La prima fila di Carlos è un risultato strabiliante se pensiamo che solo due settimane fa era in ospedale dopo essere stato operato – ha detto il manager francese. Il suo recupero è stato eccezionale: grandi complimenti a lui e al suo staff che lo ha aiutato. Domani per lui non sarà facile ma sono sicuro che la sua grinta gli consentirà di compensare eventuali svantaggi fisici. Charles ha dato il massimo come sempre, non si è accontentato di un piazzamento e ha provato a cercare la pole ma con poca fortuna. Tuttavia è stato veloce per tutto il weekend fin qui e mi aspetto che in gara possa risalire”.

Ferrari, Vasseur: “Siamo al vertice, ci aspetta una gara delicata”

“Per quanto riguarda la nostra prestazione, siamo stati costantemente al vertice e domani ci aspetta una corsa molto delicata. Il fattore più importante saranno le gomme perché rispetto all’anno scorso abbiamo mescole più tenere di uno step e limitare il graining con una gestione attenta potrà fare la differenza a livello di passo gara. Su questa pista inoltre anche le variabili esterne, come sospensioni e Safety Car, sono sempre possibili, bisognerà saper girare a nostro favore le situazioni che si presenteranno”.