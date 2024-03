F1 | Mercedes, Hamilton fuori in Q2 a Melbourne: “Deluso ma non sorpreso”

Ancora una qualifica deludente per Lewis Hamilton, che stavolta non riesce nemmeno ad entrare in Q3 nel sabato di Melbourne. Il pilota della Mercedes fatica dannatamente a trovare il giusto feeling con la W15, vettura troppo inconsistente e con tanti problemi difficilmente risolvibili in questo preciso momento della stagione. La beffa poi è interna, essendo stato eliminato in Q2 per pochi millesimi di distacco dal compagno Russell, poi settimo nell’ultima sessione, a dimostrazione di come la monoposto non stia girando come sperato, e di come quel pizzico di fortuna al momento stia girando alla larga dal sette volte iridato.

“Le qualifiche sono sempre difficili per noi – ammette Hamilton a Sky. Non sono però sorpreso: deluso sì, questo sicuramente perché fino alle PL3 andavamo abbastanza bene, speravo che il weekend potesse andare meglio di così, ma comunque domani sarà un altro giorno e ci riproverò. Non è il momento più difficile, è esattamente come negli ultimi due anni. Nella macchina non vanno alcune cose, perché è troppo incostante: in alcuni momenti mi ci trovo molto bene, come stamattina, sembrava migliore ed entri con una certa mentalità in qualifica, poi però è diversa e questo non ti fa competere con gli altri, è una questione di stabilità, velocità massima e vento, appena ce n’è tanto la vettura cambia il suo comportamento perché è molto sensibile”.