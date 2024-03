Ferrari | Sainz dalla convalescenza alla prima fila in Australia

Un Carlos Sainz generosissimo e determinato ha permesso alla Ferrari di confermarsi in prima fila anche sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Australia, portando così la striscia positiva del team a otto gare, incluse le ultime cinque della scorsa stagione. A soli 15 giorni dall’appendicectomia subita a Jeddah, lo spagnolo è stato grande protagonista delle qualifiche dell’Albert Park, e domani alle ore 15 locali (5 CET) scatterà al fianco di Max Verstappen per i 58 giri di gara. Charles Leclerc partirà invece dalla quinta posizione per non essere riuscito a sfruttare il secondo tentativo in Q3.

Q3. Carlos ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le prime fasi della qualifica, con Charles che lo ha seguito a breve distanza: quarto in Q1 e secondo in Q2. Entrambi sono arrivati alla fase decisiva con due treni di gomme soft ciascuno. Al primo tentativo Sainz ha fermato il crono in 1:16.331, mentre Leclerc ha girato in 1:16.435. Nel secondo attacco alla pole position lo spagnolo si è migliorato di quasi due decimi assicurandosi la prima fila in 1:16.185, battuto soltanto da Verstappen. Charles invece ha commesso alcune imperfezioni decidendo di abortire il giro, risparmiando le gomme in vista della gara nella quale sarà chiamato a rimontare dalla terza fila.

Strategia. Tradizionalmente la gara di Albert Park è ricca di episodi. Gli ingressi della Safety Car sono frequenti e, specie negli ultimi anni, si è assistito a diverse ripartenze da fermo sulla griglia. Strategicamente ci sarà molto da lavorare e potrebbero presentarsi delle occasioni che bisognerà saper sfruttare al meglio.