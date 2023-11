Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “La gara migliore di questa stagione”

Ottima prestazione da parte della Ferrari a Las Vegas. La Scuderia di Maranello ha rispettato pienamente le attese della vigilia, e il passo gara è stato assolutamente al livello della Red Bull. La vittoria è stata però solo sfiorata da Leclerc, il quale è arrivato secondo dopo un sorpasso da brividi nei confronti di Perez praticamente alla penultima curva. Verstappen è risultato essere ancora un po’ troppo superiore, ma quantomeno stavolta la SF-23 si è davvero giocata la vittoria. Sainz è riuscito a rimontare dall’ultimo posto del primo giro al sesto del traguardo, e questo se vogliamo aumenta i rimpianti dopo la penalità ingiusta di venerdì. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky poco dopo la premiazione del podio.

“Charles ha fatto una gara eccezionale – ha detto Vasseur. Credo abbia passato la Red Bull per tre volte, non capita spesso di poterlo fare. Abbiamo chiuso al secondo posto, l’obiettivo era il primo, ma penso che nel complesso possiamo essere soddisfatti della nostra prestazione, è stata grandiosa. Anche Carlos ha fatto una grande rimonta dall’ultimo al sesto posto, visto quanto accaduto in partenza. Non siamo stati fortunati con la Safety Car, ma adesso concentriamoci sull’ultima gara, perché siamo a soli quattro punti dalla Mercedes se non vado errato. Credo sia stata la miglior Ferrari della stagione: a Singapore abbiamo vinto anche perché la Red Bull ha incontrato un weekend negativo, mentre oggi c’era e siamo riusciti a lottare con loro fino all’ultima curva”.

“Probabilmente lo scenario peggiore possibile per noi era la Safety, perché è entrata proprio quando Carlos ha portato le gomme nella giusta temperatura e Charles aveva appena effettuato la sosta, però siamo in un buon momento, entrambi stanno facendo un lavoro fantastico e penso che riusciremo a prendere la Mercedes. Credo sia stata una delle gare più belle della stagione, dobbiamo tenere questo evento come standard. Verstappen e la Red Bull non sono imbattibili, ma oggi erano ancora un po’ troppo veloci per noi. Stanno dominando ma non siamo lontani, se la Safety Car fosse arrivata uno o due giri prima o dopo sarebbe stato meglio per noi, ma ci riproveremo la prossima settimana”.