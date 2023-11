Formula 1 | Lando Norris in ospedale per accertamenti dopo l’incidente di Las Vegas

Weekend di Las Vegas assolutamente negativo per Lando Norris. Il pilota della McLaren, partito dall’ottava fila si è ritirato dopo pochissimi giri per un brutto incidente nel quale ha perso il controllo della sua MCL60. L’impatto con le barriere è stato multiplo e parecchio violento, e lo abbiamo visto scendere abbastanza claudicante dalla vettura. Per questo motivo, dopo un primo controllo al centro medico, il britannico è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Niente di grave, ma è sempre meglio vederci più chiaro quando accadono avvenimenti del genere. In bocca al lupo a Lando e speriamo di vederlo più in forma che mai ad Abu Dhabi per l’ultimo appuntamento della stagione.



