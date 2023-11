F1 | Mercedes, gara caotica per Hamilton a Las Vegas

Gara caotica per Lewis Hamilton, protagonista in diverse occasioni nella serata di Las Vegas. Il campione inglese è stato preso in pieno da Sainz a inizio gara, perdendo diverse posizioni. Dopodiché ha portato la sua Mercedes fino alla zona punti, nonostante un danno procurato da un contatto molto duro con Oscar Piastri. Alla fine della fiera, il sette volte iridato è riuscito a conquistare la settima posizione, utile soprattutto per non permettere alla Ferrari di sopravanzare il team di Brackley nel campionato costrutto, con le due squadre adesso divise da sole quattro lunghezze a una gara dalla fine.

“E’ stata una gara davvero impegnativa – ha ammesso Hamilton. Ho iniziato con le hard, e questo è stato complicato: ho avuto un contatto con Sainz alla prima curva e ho cercato anche di non colpire le altre vetture davanti a me, perdendo diverse posizioni. Dopodiché mi sono concentrato sulla rimonta, mi sentivo molto bene, così come le gomme e il ritmo era forte. Il contatto con Piastri penso sia stato un normale incidente di gara, non ho forato ma appena ho passato l’ingresso dei box ho sentito il posteriore muoversi, quindi ho dovuto fare un giro intero molto lentamente. Sono comunque riuscito a conquistare alcuni punti: la nostra vettura ha buone aree, ma non è sempre facile estrarre tutta la prestazione della monoposto. Non mi aspettavo che la pista fosse così bella, penso che Las Vegas abbia risposto a tutti coloro che hanno commentato negativamente questo evento”.